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США. МЛС

Бускетс провёл переговоры с новым клубом Месси слухи

08 Июня 2023 • 21:39 Комментировать
Нью-Инглэнд Революшн
...
Интер Майами
11.06 02:30

Полузащитник Серхио Бускетс провёл переговоры с американским клубом «Интер Майами», который вчера, 7 июня, объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.

По данным ESPN, испанец уже встретился с руководством клуба MLS, также отмечается, что он общался с представителями «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. 

Напомним, что 34-летний футболист покинул «Барселону» по окончании сезона-2022/23 после того, как каталонский клуб принял решение не продлять с ним соглашение. 

В составе «сине-гранатовых» он три раза становился победителем Лиги чемпионов и девять раз выигрывал чемпионат Испании. 

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Бускетс Интер Майами
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