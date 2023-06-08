Полузащитник Серхио Бускетс провёл переговоры с американским клубом «Интер Майами», который вчера, 7 июня, объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.

По данным ESPN, испанец уже встретился с руководством клуба MLS, также отмечается, что он общался с представителями «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

Напомним, что 34-летний футболист покинул «Барселону» по окончании сезона-2022/23 после того, как каталонский клуб принял решение не продлять с ним соглашение.

В составе «сине-гранатовых» он три раза становился победителем Лиги чемпионов и девять раз выигрывал чемпионат Испании.