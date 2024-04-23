Инсайдер Романо сообщил о переходе Жиру в клуб МЛС

Нападающий «Милана» Оливье Жиру продолжит карьеру в США.

Француз с лета будет выступать за «Лос-Анджелес», в который перейдёт в качестве свободного агента. 37-летний игрок заключил с клубом МЛС договор, рассчитанный до конца 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём отчёте. Сделка будет оформлена официально в ближайшие часы.

Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. В составе «россонери» форвард провёл 127 матчей во всех турнирах, отметившись 47 забитыми мячами и 20 результативными передачами. До переезда в Италию футболист выступал за лондонские «Челси» и «Арсенал», а ранее играл на родине за «Монпелье».