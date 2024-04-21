​Луис Суарес сделал 50-ю голевую передачу на Месси

В американском чемпионате МЛС прошёл матч между «Интером Майами» и «Нэшвиллом», в котором команда Лионеля Месси и Луиса Суареса победила со счётом 3:1. Аргентинский супернападающий сделал дубль, забив один гол с пенальти, а второй - с игры. В этом случае ассистировал ему не кто иной, как Суарес.

И оказалось, что уругвайский форвард в юбилейный, 50-й раз сделал голевой пас на Лионеля Месси. В этом смысле он является лучшим ассистентом Месси за всю его карьеру. Ранее они выступали вместе в каталонской «Барселоне», но затем Месси ушёл оттуда в «ПСЖ», а Луис Суарес - в мадридское «Атлетико».