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США. МЛС

​Луис Суарес сделал 50-ю голевую передачу на Месси

21 Апреля 2024 • 19:13 Комментировать
Интер Майами
3:1
Нэшвилл

В американском чемпионате МЛС прошёл матч между «Интером Майами» и «Нэшвиллом», в котором команда Лионеля Месси и Луиса Суареса победила со счётом 3:1. Аргентинский супернападающий сделал дубль, забив один гол с пенальти, а второй - с игры. В этом случае ассистировал ему не кто иной, как Суарес.

И оказалось, что уругвайский форвард в юбилейный, 50-й раз сделал голевой пас на Лионеля Месси. В этом смысле он является лучшим ассистентом Месси за всю его карьеру. Ранее они выступали вместе в каталонской «Барселоне», но затем Месси ушёл оттуда в «ПСЖ», а Луис Суарес - в мадридское «Атлетико».


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