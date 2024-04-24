Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Даже в 80 лет Месси может быть лучшим игроком МЛС»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси дал комментарий по поводу выступлений Лионеля Месси в МЛС.

Как известно, Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года.

«Даже в 80 лет Месси может быть лучшим игроком в МЛС. Он величайший футболист всех времён.

Посмотрите на телевизионные права, цена на которые после прихода Месси взлетела. Когда Месси решит повесить бутсы на гвоздь, будет трудно заполнить эту пустоту в МЛС. Я чувствую, что это станет проблемой», - сказал Росси DAZN.

Отметим, что Джузеппе Росси в своё время поиграл в МЛС за «Реал Солт-Лейк Сити».