Азар объяснил, почему завершил карьеру, а не поехал в МЛС

В прошлом году Эден Азар объявил о решении завершить карьеру. Бельгиец повесил бутсы на гвоздь уже в 32 года. Теперь уже экс-футболист ответил, почему он закончил с футболом, хотя мог поехать играть в МЛС.

«МЛС – это неплохо. Я даже в шутку говорил Кристиану Бентеке, что присоединюсь к нему в Вашингтоне и буду делать на него голевые передачи. Но в таком случае нужно было далеко переезжать, что меня затормозило.

Честно говоря, мне больше не хотелось играть в футбол. Если бы я действительно хотел бы куда-то перейти, то переезд не стал бы проблемой. Но мне это больше не было нужно. Я не хотел играть где-то, чтобы просто зарабатывать деньги и думать: «Зачем я это сделал?» - сказал Азар Voo Sport World.