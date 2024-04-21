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США. МЛС

Бускетс забил первый гол за «Интер Майами» – ему ассистировал Месси

21 Апреля 2024 • 03:55 Комментировать
Интер Майами
2:1
Нэшвилл
1 1.48 X 4.20 2 7.10
2-й тайм

Серхио Бускетс отпраздновал свой первый гол за «Интер Майами».

35-летний полузащитник поразил ворота «Нэшвилла» на 39-й минуте проходящего сейчас поединка МЛС. В роли ассистента выступил Лионель Месси, чью подачу с углового испанец успешно замкнул головой. Для Бускетса это дебютный гол в цветах «Интер Майами», также это его первый забитый мяч с мая 2022 года – тогда опорный хавбек отличился за «Барселону» во встрече с «Мальоркой».

Напомним, что Серхио Бускетс пополнил ряды американского коллектива в июле 2023 года, перебравшись из «Барселоны» на правах свободного агента.

Текстовая трансляция матча «Интер Майами» – «Нэшвилл» доступна на сайте LiveResult.

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