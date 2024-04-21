Бускетс забил первый гол за «Интер Майами» – ему ассистировал Месси

Серхио Бускетс отпраздновал свой первый гол за «Интер Майами».

35-летний полузащитник поразил ворота «Нэшвилла» на 39-й минуте проходящего сейчас поединка МЛС. В роли ассистента выступил Лионель Месси, чью подачу с углового испанец успешно замкнул головой. Для Бускетса это дебютный гол в цветах «Интер Майами», также это его первый забитый мяч с мая 2022 года – тогда опорный хавбек отличился за «Барселону» во встрече с «Мальоркой».

Напомним, что Серхио Бускетс пополнил ряды американского коллектива в июле 2023 года, перебравшись из «Барселоны» на правах свободного агента.

Текстовая трансляция матча «Интер Майами» – «Нэшвилл» доступна на сайте LiveResult.