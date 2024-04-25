Игрок «Интер Майами» ответил на вопрос, сыграет ли Месси

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» будет играть в МЛС против «Нью-Инглэнд». Игра пройдёт на стадионе с искусственным газоном, и это породило слухи о том, что Лионеля Месси могут поберечь. Комментарий по поводу ситуации дал игрок «Интер Майами» Юлиан Грессель.

«Я точно не знаю, кто будет готовиться, но Луис Суарес является единственным, кто под вопросом. Альба, конечно, травмирован.

Могут ли поберечь Месси? Насколько я слышал, об этом речь не идёт», - сказал Грессель в подкасте Player/Manager.

Лионель Месси играет за «Интер Майами» с прошлого лета.