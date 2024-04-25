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США. МЛС

Игрок «Интер Майами» ответил на вопрос, сыграет ли Месси

25 Апреля 2024 • 17:50 Комментировать
Нью-Инглэнд Революшн
...
Интер Майами
28.04 02:30

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» будет играть в МЛС против «Нью-Инглэнд». Игра пройдёт на стадионе с искусственным газоном, и это породило слухи о том, что Лионеля Месси могут поберечь. Комментарий по поводу ситуации дал игрок «Интер Майами» Юлиан Грессель.

«Я точно не знаю, кто будет готовиться, но Луис Суарес является единственным, кто под вопросом. Альба, конечно, травмирован.

Могут ли поберечь Месси? Насколько я слышал, об этом речь не идёт», - сказал Грессель в подкасте Player/Manager.

Лионель Месси играет за «Интер Майами» с прошлого лета.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Интер Майами Юлиан Грессель ещё теги

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Сегодня, 25 Апреля
17:50 · США. МЛС
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