Жиру договорился с новым клубом

Нападающий Оливье Жиру покинет «Милан» по завершению сезона 2023/2024. Опытный француз переедет в МЛС, где пополнит состав клуба «Лос-Анджелес». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, между Жиру и американским клубом уже была достигнута договорённость. Контракт будет рассчитан на полтора года, в нём будет прописана опция возможного продления ещё на сезон.

37-летний Жиру присоединится к «Лос-Анджелесу» в начале августа. Отмечается, что форвард не выступит за сборную Франции на футбольном турнире домашних Олимпийских игр.

Отметим, что в 42 матчах сезона 2023/2024 Оливье Жиру забил 15 голов и отдал 9 голевых передач.