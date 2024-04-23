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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру договорился с новым клубом

23 Апреля 2024 • 15:46 Комментировать

Нападающий Оливье Жиру покинет «Милан» по завершению сезона 2023/2024. Опытный француз переедет в МЛС, где пополнит состав клуба «Лос-Анджелес». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, между Жиру и американским клубом уже была достигнута договорённость. Контракт будет рассчитан на полтора года, в нём будет прописана опция возможного продления ещё на сезон.

37-летний Жиру присоединится к «Лос-Анджелесу» в начале августа. Отмечается, что форвард не выступит за сборную Франции на футбольном турнире домашних Олимпийских игр.

Отметим, что в 42 матчах сезона 2023/2024 Оливье Жиру забил 15 голов и отдал 9 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру трансферы футбола - лето 2024 Лос-Анджелес ещё теги
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