Месси сделал голевое действие во всех 9 матчах сезона за «Интер Майами»

Минувшей ночью состоялся поединок между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Подопечные Херардо Мартино отпраздновали победу со счетом 3:1. Двумя голами и ассистом отметился нападающий Лионель Месси.

Примечательно, что 36-летний аргентинский форвард сделал голевое действие в каждом из девяти матчей этого сезона. В общей сложности на его счету девять забитых мячей и пять результативных передач.

Напомним, что звездный нападающий пополнил ряды команды из Флориды летом 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце декабря 2025-го.