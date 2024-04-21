Месси написал одно слово после своего дубля и победы «Интер Майами»

В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» встречался с «Нэшвиллом». Команда из Флориды одержала уверенную победу со счетом 3:1. В этом матче аргентинец Лионель Месси забил два гола и сделал результативную передачу.

«Вперед», - написал лишь одно слово 36-летний аргентинец в социальных сетях после матча.

После десяти поединков «Интер Майами» набрал 18 баллов и занимает первое место в турнирной таблице МЛС.

В нынешнем сезоне МЛС 36-летний нападающий провел шесть матчей. На счету Лионеля семь забитых мячей (один – с пенальти) и три результативные передачи.

Месси сделал голевое действие во всех 9 матчах сезона за «Интер Майами»