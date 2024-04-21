Бентеке выбрал два клуба для де Брёйне

Центральный нападающий «Ди Си Юнайтед» Кристиан Бентеке рассказал, где бы хотел увидеть соотечественника Кевина де Брёйне после «Манчестер Сити».
«Кевину сейчас 32 года, он выступает в Европе много лет. Мне было бы интересно увидеть его в клубе из Лос-Анджелеса. МЛС – лига с высоким уровнем техники и физической интенсивности. Нужно уважать этот чемпионат, здесь не все так просто», - передает слова Кристиана Daily Mail.
Напомним, что в Лос-Анджелесе базируются два клуба – «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелес».
Срок действующего контракта де Брёйне с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года.
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