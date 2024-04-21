Бентеке выбрал два клуба для де Брёйне

«Кевину сейчас 32 года, он выступает в Европе много лет. Мне было бы интересно увидеть его в клубе из Лос-Анджелеса. МЛС – лига с высоким уровнем техники и физической интенсивности. Нужно уважать этот чемпионат, здесь не все так просто», - передает слова Кристиана Daily Mail.