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Чемпионат Бразилии. Серия А

Неймар может купить родной «Сантос» слухи

09 Апреля 2024 • 21:33 Комментировать

Звезда «Аль-Хиляля» Неймар может купить свой родной клуб – «Сантос». Такой вестью делится Mundo Deportivo.

Дело в том, что Неймаром движет благородная цель. Он хотел бы помочь своей родной команде погасить долги. Сейчас они оцениваются примерно в 130 млн евро.

Помимо этого, Неймар вдохновился своим знаменитым соотечественником в лице экс-форварда сборной Бразилии Роналдо. Три года назад бывший нападающий также помог финансами «Крузейро», своему клубу, за который он выступал на старте карьеры.

Ранее слухи отправляли Неймара в «Сантос», но в качестве игрока. В текущем сезоне футболист, к сожалению, лечится, а не играет, так как в начале сезона он получил тяжёлую травму колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Неймар
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