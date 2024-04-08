Эндрик: «Знаю, что не смогу быть кумиром для всех бразильцев»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик считает, что у него уже есть недоброжелатели.

Будущий новичок мадридского «Реала» завоевал свой пятый трофей с «Палмейрасом» к 17 годам, став победителем Лиги Паулиста. В июле форвард переедет в Испанию, где, если всё пойдёт по плану, должен окончательно вырасти в суперзвезду.

«Я знаю, что невозможно быть кумиром для всех бразильцев. Есть люди, которым я не нравлюсь.

Я хочу быть кумиром для детей, только начинающих свой путь в футболе. Я хочу быть тем, при виде кого они будут думать: «Если он этого достиг, то и я смогу», – цитирует Madrid Xtra Эндрика, забившего два гола в четырёх матчах за сборную Бразилии.