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ЦСКА может купить нападающего «Ботафого» Урсо слухи

09 Апреля 2024 • 15:25 Комментировать

Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего «Ботафого» Эмерсона Урсо, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабиу Алейшо. 

По данным источника источника, за 22-летним форвардом наблюдают несколько клубов, однако «армейцы» уже связались с советом директоров бразильского клуба с целью трансфера ближайшим летом. 

Контракт футболиста с командой из Рио-де-Жанейро рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро. 

В текущем сезоне Урсо принял участие в пяти играх во всех турнирах, проведя на поле лишь 115 минут, в которых смог отметиться одним забитым мячом. 

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ЦСКА Москва трансферы футбола - лето 2024 Ботафого Рио-де-Жанейро Эмерсон Урсо ещё теги
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