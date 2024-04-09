Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего «Ботафого» Эмерсона Урсо, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабиу Алейшо.

По данным источника источника, за 22-летним форвардом наблюдают несколько клубов, однако «армейцы» уже связались с советом директоров бразильского клуба с целью трансфера ближайшим летом.

Контракт футболиста с командой из Рио-де-Жанейро рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

В текущем сезоне Урсо принял участие в пяти играх во всех турнирах, проведя на поле лишь 115 минут, в которых смог отметиться одним забитым мячом.