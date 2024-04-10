Хамес может вернуться в Испанию - есть два варианта

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес хочет вернуться в испанский чемпионат. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, у колумбийского футболиста есть два варианта продолжения карьеры. Хамес может перебраться в «Севилью» или «Валенсию».

В настоящий момент 32-летний исполнитель выступает в чемпионате Бразилии за «Сан-Паулу». Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Хамес провел четыре матча, забил гол и сделал ассист.