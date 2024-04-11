Агент Нестора: «Вариант с Россией возможен»

Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к бразильскому футболисту проявляет «Зенит».

«Сейчас контактов с клубами РПЛ нет, но такой вариант возможен, если будет предложение», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом году Нестор провёл за «Сан-Паулу» 54 матча, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Нестора в 9 миллионов евро.

Напомним, после 22 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от «сине-бело-голубых» на шесть баллов.