Неймар выиграл суд – штраф в 3 миллиона евро отменён

В прошлом году Неймара оштрафовали примерно на 3 миллиона евро за создание искусственного пруда в своём доме в Бразилии. Тогда звёздного футболиста наказали за несоблюдение правил по экологии.

Неймар не согласился со штрафом и подал в суд. Как сообщает Mundo Deportivo, форвард «Аль-Хиляля» выиграл дело – суд решил, что экологическое разрешение не требовалось.

Напомним, что в «Аль-Хиляль» Неймар перебрался прошлым летом. В скором времени бразилец получил серьёзную травму колена, от которой до сих пор восстанавливается.

Добавим, что в Европе Неймар поиграл за «Барселону» и «ПСЖ». Трансфер бразильца за 222 миллиона евро остаётся самым дорогим в истории.

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