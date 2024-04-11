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Чемпионат Бразилии. Серия А

Неймар выиграл суд – штраф в 3 миллиона евро отменён

11 Апреля 2024 • 16:57 Комментировать

В прошлом году Неймара оштрафовали примерно на 3 миллиона евро за создание искусственного пруда в своём доме в Бразилии. Тогда звёздного футболиста наказали за несоблюдение правил по экологии.

Неймар не согласился со штрафом и подал в суд. Как сообщает Mundo Deportivo, форвард «Аль-Хиляля» выиграл дело – суд решил, что экологическое разрешение не требовалось.

Напомним, что в «Аль-Хиляль» Неймар перебрался прошлым летом. В скором времени бразилец получил серьёзную травму колена, от которой до сих пор восстанавливается.

Добавим, что в Европе Неймар поиграл за «Барселону» и «ПСЖ». Трансфер бразильца за 222 миллиона евро остаётся самым дорогим в истории.

Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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