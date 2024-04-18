Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

«Саун-Паулу» хочет, чтобы клуб возглавил Бенитес

18 Апреля 2024 • 21:09 Комментировать

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес может продолжить свою карьеру в Бразилии.

Как информирует Mundo Deportivo, в услугах 64-летнего специалиста заинтересован «Сан-Паулу». Отмечается, что бразильский клуб уже начал переговоры с Бенитесом.

Напомним, последним клубом Бенитеса была «Сельта», сотрудничество с которой он закончил в марте этого года. До этого он тренировал «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Наполи» и «Реал».

Отметим, что «Сан-Паулу» неудачно начал новый сезон чемпионата Бразилии, потерпев на старте два поражения.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сан-Паулу
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов В «Барселоне» изменили решение по Хави
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.04.24 в 03:30
Ботафого Рио-де-Жанейро Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Гойаненсе Атлетико Гойаненсе
1.56 3.55 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
21:09 · Бразилия
«Саун-Паулу» хочет, чтобы клуб возглавил Бенитес
01:03 · Бразилия
«Сантос» уволил главного тренера женской команды за «харассмент»
17 Апреля
14:45 · Бразилия
Легендарный бразильский нападающий Ромарио возобновил карьеру
15 Апреля
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 60 млн евро за «маленького Месси»
11 Апреля
16:57 · Бразилия
Неймар выиграл суд – штраф в 3 миллиона евро отменён
11:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора: «Вариант с Россией возможен»
10 Апреля
11:44 · Испания. Ла Лига
Хамес может вернуться в Испанию - есть два варианта
09 Апреля
21:33 · Бразилия
Неймар может купить родной «Сантос» слухи
15:25 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может купить нападающего «Ботафого» Урсо слухи
09:18 · Бразилия
Эндрик признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии
08 Апреля
16:41 · Россия. Премьер-лига
Кафу назвал три клуба РПЛ, которые знают в Бразилии
04:48 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Знаю, что не смогу быть кумиром для всех бразильцев» 1
03:14 · Испания. Ла Лига
Эндрик выиграл пять трофеев к 17 годам
02:47 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Я пока не думаю о «Реале»
06 Апреля
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить нападающего за 90 миллионов - названо имя
Все новости
Рекомендуем