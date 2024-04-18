«Саун-Паулу» хочет, чтобы клуб возглавил Бенитес

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес может продолжить свою карьеру в Бразилии.

Как информирует Mundo Deportivo, в услугах 64-летнего специалиста заинтересован «Сан-Паулу». Отмечается, что бразильский клуб уже начал переговоры с Бенитесом.

Напомним, последним клубом Бенитеса была «Сельта», сотрудничество с которой он закончил в марте этого года. До этого он тренировал «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Наполи» и «Реал».

Отметим, что «Сан-Паулу» неудачно начал новый сезон чемпионата Бразилии, потерпев на старте два поражения.