Эндрик выиграл пять трофеев к 17 годам

Нападающий «Палмейраса» Эндрик привык поднимать над головой трофеи ещё до перехода в мадридский «Реал».

Бразильский вундеркинд стал двукратным победителем Лиги Паулиста: в финале «Палмейрас» обыграл «Сантос» с общим счётом 2:1, выиграв ответную игру 2:0. Для 17-летнего Эндрика это уже пятый трофей во взрослой карьере. Ранее форвард дважды выигрывал бразильскую Серию А и однажды становился победителем Суперкубка Бразилии.

Напомним, что в июле текущего года Эндрик станет игроком мадридского «Реала». Трансфер был оформлен в позапрошлом году, однако, как известно, южноамериканским футболистам разрешено переезжать в европейские клубы только с 18 лет.