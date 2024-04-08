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Эндрик выиграл пять трофеев к 17 годам

08 Апреля 2024 • 03:14 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
2:0
Сантос

Нападающий «Палмейраса» Эндрик привык поднимать над головой трофеи ещё до перехода в мадридский «Реал».

Бразильский вундеркинд стал двукратным победителем Лиги Паулиста: в финале «Палмейрас» обыграл «Сантос» с общим счётом 2:1, выиграв ответную игру 2:0. Для 17-летнего Эндрика это уже пятый трофей во взрослой карьере. Ранее форвард дважды выигрывал бразильскую Серию А и однажды становился победителем Суперкубка Бразилии.

Напомним, что в июле текущего года Эндрик станет игроком мадридского «Реала». Трансфер был оформлен в позапрошлом году, однако, как известно, южноамериканским футболистам разрешено переезжать в европейские клубы только с 18 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик ещё теги

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