​«Оттачивал дриблинг, обводя собак» - Кафу рассказал, как Роналдиньо стал лучшим

Бывший защитник итальянских клубов «Рома» и «Милан» Кафу успел какое-то время поиграть в компании Роналдиньо, которого он считает лучшим дриблёром в мире. Кафу рассказал, как именно Роналдиньо тренировался - оказывается, тот оттачивал свои навыки, обводя с мячом... собак.

- Технически Роналдиньо был лучше всех. Как и Денильсон, в детстве он тренировался, обводя собак. Вы просто попробуйте так сделать и поймёте, как это непросто. У Феномена Роналдо был свой козырь - скорость, с ней у него было лучше, чем с самой техникой. А Франческо Тотти я бы назвал самым умным игроком на поле, его футбольный интеллект был невероятен, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.