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«Челси» предложил 60 млн евро за «маленького Месси»

15 Апреля 2024 • 17:58 Комментировать

Молодой форвард «Палмейраса» Эстевао Виллиан по прозвищу Мессиньо (маленький Месси) находится на радаре «Челси». Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Хорхе Николу, английский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро – 40 миллионов сразу и 20 миллионов в качестве бонусов.

Пока неизвестно, как оценивает такое предложение «Палмейрас». Не исключено, что бразильский клуб предложит Эстевао новый контракт, чтобы сохранить на ближайшие годы.

24 апреля Эставо Виллиану исполнится 17 лет. Ранее слухи связывали «маленького Месси» и с другими европейскими грандами – с «Барселоной», «Арсеналом» и «ПСЖ».

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Челси Палмейрас трансферы футбола - лето 2024 Эстевао Виллиан Мессиньо ещё теги
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