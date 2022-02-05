​Эланга столкнулся с расизмом после вылета «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» бесславно завершил выступление в Кубке Англии, вылетев уже по итогам четвёртого раунда. Команда Ральфа Рангника уступила «Мидлсбро» на своём поле в серии послематчевых пенальти.

Единственным игроком, который не забил одиннадцатиметровый в серии, стал 19-летний нападающий Энтони Эланга. После игры молодой футболист столкнулся с расизмом в «Инстаграме», о чём пишет Sky Sports.

Судя по всему, правоохранительные органы теперь начнут расследование. Люди, которые оставляли оскорбительные комментарии в отношении темнокожего футболиста, могут столкнуться с наказанием.