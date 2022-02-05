Наставник «Мидлсбро» наслаждается победой над «Манчестер Юнайтед»

Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» главный тренер «Мидлсбро» Крис Уайлдер потребовал от своих игроков не выпрашивать футболку у Криштиану Роналду, но после матча просить о футболке впору было самому Криштиану - его команда не смогла справиться со стойким «Мидлсбро» и покинула Кубок Англии.

- Это и есть прелесть Кубка Англии. Удача была на нашей стороне, но нам удалось использовать свои возможности и дождаться серии пенальти, где всегда лотерея. Невероятный вечер, показывающий, почему Кубок Англии столь интересен и престижен. Выстоять и победить на «Олд Траффорде» в пятницу вечером - что может быть лучше этого? - радуется Уайлдер, слова которого приводит BBC.

«Мидлсбро» никогда не выигрывал Кубок Англии, но в сезоне 1996/1997 играл в финале турнира.