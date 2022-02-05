Фердинанд - о голе в ворота «МЮ» после игры рукой: «В чём смысл ВАР?»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на гол «Мидлсбро» в поединке Кубка Англии. Во время результативной атаки мяч попал в руку Данкану Уитмору.

Главный рефери противостояния Энтони Тэйлор разобрал этот момент с помощью системы ВАР и принял решение засчитать гол команды из Чемпионшипа.

«В чем смысл ВАР», - оставил сообщение Фердинанд в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» сенсационно вылетел из розыгрыша Кубка страны. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказался «Мидлсбро» - 8:7.