Рангник – об уходе игроков из «МЮ»: «У нас был слишком большой состав»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал деятельность клуба на трансферном рынке в январе. Немецкий специалист заявил, что он доволен текущей кадровой ситуацией, несмотря на уход Донни ван де Бека, Антони Марсьяля и Амада Диалло.

«Я уже раньше упоминал, что у нас был слишком большой состав. Многие футболисты просто не могли получать необходимую игровую практику. В этом случае я даже рад. Надеюсь, что потом игроки захотят остаться у нас после периода аренды», - прокомментировал Рангник на пресс-конференции в преддверии кубкового матча с «Мидллсбро», который запланирован на 4 февраля.