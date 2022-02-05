Рангник расстроен неудачей «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник крайне разочарован неудачей своего клуба в 1/16 финала Кубка Англии. Не сумев переиграть «Мидлсбро» в основное и дополнительное время, «МЮ» был выбит после серии одиннадцатиметровых ударов. Такого неудачного выступления в турнире у «Манчестер Юнайтед» не было с 2014 года.

- Конечно, мы должны были побеждать еще в основное время. Я очень расстроен, нам не везло, мы не забили пенальти, были попадания в штангу, перекладину. Нам забили гол, который не должны были засчитывать из-за игры рукой, - поделился Рангник, слова которого приводит BBC Sport.