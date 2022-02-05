Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник крайне разочарован неудачей своего клуба в 1/16 финала Кубка Англии. Не сумев переиграть «Мидлсбро» в основное и дополнительное время, «МЮ» был выбит после серии одиннадцатиметровых ударов. Такого неудачного выступления в турнире у «Манчестер Юнайтед» не было с 2014 года.- Конечно, мы должны были побеждать еще в основное время. Я очень расстроен, нам не везло, мы не забили пенальти, были попадания в штангу, перекладину. Нам забили гол, который не должны были засчитывать из-за игры рукой, - поделился Рангник, слова которого приводит BBC Sport.
Рангник расстроен неудачей «Манчестер Юнайтед»
|Манчестер Юнайтед
|Мидлсбро
окончен после пенальти
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|окончен после пенальти
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Мидлсбро
|1.33 5.50 11.00
|05.02 15:30
|Киддерминстер
|...
|Вест Хэм
|9.80 4.70 1.32
|05.02 15:30
|Челси
|...
|Плимут
|1.03 13.00 40.00
|05.02 18:00
|Саутгемптон
|...
|Ковентри
|1.61 3.85 5.20
|05.02 18:00
|Вулверхэмптон
|...
|Норвич
|1.74 3.60 4.60
|05.02 18:00
|Эвертон
|...
|Брентфорд
|2.10 3.45 3.30
|05.02 18:00
|Манчестер Сити
|...
|Фулхэм
|1.10 9.00 22.00
|05.02 18:00
|Кристал Пэлас
|...
|Хартлпул
|1.14 8.20 14.00
|05.02 18:00
|Питерборо Юнайтед
|...
|КПР
|3.10 3.40 2.22
|05.02 18:00
|Сток Сити
|...
|Уиган
|1.72 3.75 4.50
|05.02 18:00
|Хаддерсфилд Таун
|...
|Барнсли
|1.67 3.70 5.00
|05.02 20:30
|Кембридж Юнайтед
|...
|Лутон Таун
|3.45 3.45 2.04
|05.02 23:00
|Тоттенхэм
|...
|Брайтон
|1.92 3.50 3.80
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