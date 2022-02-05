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Англия. Кубок Англии

​Защитник «Мидлсбро» - о Роналду: «Он такой красивый…»

05 Февраля 2022 • 19:50 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
1:1
Мидлсбро
окончен после пенальти

В преддверии кубкового матча против «Манчестер Юнайтед» защитник «Мидлсбро» Даэл Фрай предвкушал встречу со звёздным нападающим манкунианцев Криштиану Роналду. После игры на «Олд Траффорд» Фрай снова дал комментарий.

«Честно говоря, я ничего не говорил ему всю игру. Когда я приблизился к нему, я подумал: «Ого, он такой красивый». Это была отличная игра, которую я буду помнить всегда», - высказался Фрай в эфире BBC Radio Tees Sport.

Напомним, что в пятницу вечером «Мидлсбро» отпраздновал победу на «Олд Траффорд» в серии послематчевых пенальти и пробился в следующий раунд Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Мидлсбро Даэл Фрай
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Vova52
05 Февраля 2022 в 20:22
I srazu vlubilsya....I ne mechtai u nego drugoi ...
ингерман
05 Февраля 2022 в 20:17
ай бидолага он зюбу нашева ышо не видал.. )))
Alex1972
05 Февраля 2022 в 20:00
... , но бесполезный... Именно это недоговорил Фрай... Хе-хе...
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