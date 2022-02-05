​Защитник «Мидлсбро» - о Роналду: «Он такой красивый…»

В преддверии кубкового матча против «Манчестер Юнайтед» защитник «Мидлсбро» Даэл Фрай предвкушал встречу со звёздным нападающим манкунианцев Криштиану Роналду. После игры на «Олд Траффорд» Фрай снова дал комментарий.

«Честно говоря, я ничего не говорил ему всю игру. Когда я приблизился к нему, я подумал: «Ого, он такой красивый». Это была отличная игра, которую я буду помнить всегда», - высказался Фрай в эфире BBC Radio Tees Sport.

Напомним, что в пятницу вечером «Мидлсбро» отпраздновал победу на «Олд Траффорд» в серии послематчевых пенальти и пробился в следующий раунд Кубка Англии.