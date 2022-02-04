Роналду впервые после возвращения в «МЮ» не реализовал пенальти

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые после своего возвращения на Туманный Альбион не реализовал удар с 11-метровой отметки. Арбитр указал на точку на 20-й минуте кубкового поединка с «Мидлсбро», но португалец пробил в сантиметрах от левой штанги ворот.

Примечательно, что это уже второй промах манкунианцев в текущем сезоне – осенью Бруну Фернандеш пробил с пенальти выше в игре с «Астон Виллой» в рамках английской Премьер-лиги, упустив возможность сравнять счет в дополнительное время той встречи.

Проследить за тем, как будут дальше развиваться события в матче, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовый репортаж. По состоянию на 30-ю минуту «Юнайтед» минимально ведет в счете.