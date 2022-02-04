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Англия. Кубок Англии

Роналду впервые после возвращения в «МЮ» не реализовал пенальти

04 Февраля 2022 • 23:33 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:0
Мидлсбро
1.33 5.50 11.00
2-й тайм

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые после своего возвращения на Туманный Альбион не реализовал удар с 11-метровой отметки. Арбитр указал на точку на 20-й минуте кубкового поединка с «Мидлсбро», но португалец пробил в сантиметрах от левой штанги ворот.

Примечательно, что это уже второй промах манкунианцев в текущем сезоне – осенью Бруну Фернандеш пробил с пенальти выше в игре с «Астон Виллой» в рамках английской Премьер-лиги, упустив возможность сравнять счет в дополнительное время той встречи.

Проследить за тем, как будут дальше развиваться события в матче, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовый репортаж. По состоянию на 30-ю минуту «Юнайтед» минимально ведет в счете.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МИДЛСБРО
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
05 Февраля 2022 в 00:17
Это тоже рекорд... Он их любит... А-ха-ха-ха...
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Идет 59 минута Манчестер Юнайтед 1:0 Мидлсбро 1.33 5.50 11.00
05.02  15:30 Киддерминстер ... Вест Хэм 9.80 4.70 1.32
05.02  15:30 Челси ... Плимут 1.03 13.00 40.00
05.02  18:00 Саутгемптон ... Ковентри 1.61 3.85 5.20
05.02  18:00 Вулверхэмптон ... Норвич 1.74 3.60 4.60
05.02  18:00 Эвертон ... Брентфорд 2.10 3.45 3.30
05.02  18:00 Манчестер Сити ... Фулхэм 1.10 9.00 22.00
05.02  18:00 Кристал Пэлас ... Хартлпул 1.14 8.20 14.00
05.02  18:00 Питерборо Юнайтед ... КПР 3.10 3.40 2.22
05.02  18:00 Сток Сити ... Уиган 1.72 3.75 4.50
05.02  18:00 Хаддерсфилд Таун ... Барнсли 1.67 3.70 5.00
05.02  20:30 Кембридж Юнайтед ... Лутон Таун 3.45 3.45 2.04
05.02  23:00 Тоттенхэм ... Брайтон 1.92 3.50 3.80
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