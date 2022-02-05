Главный тренер «Мидлсбро» запретил своим футболистам обмениваться футболками с Роналду

«Манчестер Юнайтед» сражается с «Мидлсбро» в кубковом матче, решается судьба путевки в 1/8 финала турнира, победа в котором в Англии считается очень престижной. Сражение идет по всем фронтам, и, дабы лучше мотивировать своих подопечных, наставник «Мидлсбро» Крис Уайлдер запретил своим игрокам обмениваться футболками с Криштиану Роналду.

- Мы приехали сюда сражаться, а не за сувенирами с «Олд Траффорда», - пояснил специалист, слова которого приводит BBC Sport.

В первом тайме этого матча Криштиану Роналду не реализовал пенальти, в настоящий момент команды выясняют отношения в серии послематчевых пенальти.