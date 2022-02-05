За всю карьеру в «Манчестер Юнайтед» Роналду уже четырежды не забивал с пенальти

В середине первого тайма кубкового матча с «Мидлсбро» футболисты «Манчестер Юнайтед» получили право на пенальти. Его вызвался бить Роналду, но реализовать удар португалец не сумел.

Для него незабитый пенальти стал первым после возвращения в команду - но уже четвертым в составе «Манчестер Юнайтед» в общей сложности, с учетом его первого отрезка в команде.

В 2006 году Роналду промахнулся с «точки» в матче с «Уиганом», через год не забил «Вест Хэму», а в 2008-м году, в год, когда «МЮ» выиграл Лигу чемпионов, Роналду промахнулся с точки в матче с «Барселоной».