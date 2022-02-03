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Англия. Кубок Англии

​Арест Гринвуда не повлиял на работу «МЮ» - Рангник

03 Февраля 2022 • 19:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Мидлсбро
1.32 5.00 10.50
04.02 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос по поводу влияния истории с арестом игрока команды Мэйсона Гринвуда.

Напомним, футболист провёл несколько дней за решёткой, после чего был освобождён под залог. Гринвуда обвиняют в насилии в отношении его девушки.

«У нас была обычная рабочая неделя с пятью тренировками. Очевидно, что футболисты в коллективе обсуждали эту историю, но они все люди. Мэйсон был частью команды до перерыва.

Это была хорошая неделя тренировок. Мы тренировались в обычных условиях и ждём завтрашнюю игру», - сказал Рангник журналистам.

В пятницу, 4 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Мидлсбро» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Мэйсон Гринвуд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МИДЛСБРО
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