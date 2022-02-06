После матча с «МЮ» фанат «Мидлсбро» оставил 11-летнего сына в отеле и пошёл праздновать – на следующий день мужчину задержала полиция

Победа скромного на сегодняшнее время «Мидлсбро» над «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии подарила сразу несколько уникальных событий. Большинство из них напрямую связаны с болельщиками клуба, которые не могли нарадоваться случившемуся.

Например, один из фанатов, прибывших на выезд, после матча оставил своего 11-летнего сына в отеле, а сам отправился праздновать по местным пабам. Работники отеля обратились в полицию, после чего мужчину на следующий день задержали.

Его дело будет рассматриваться правоохранительными органами по статье о пренебрежении обязанностями по уходу за зависимым лицом, то есть ребенком. К слову, в тот же день в Манчестер была вызвана и мать мальчика.