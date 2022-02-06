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Англия. Кубок Англии

После матча с «МЮ» фанат «Мидлсбро» оставил 11-летнего сына в отеле и пошёл праздновать – на следующий день мужчину задержала полиция

06 Февраля 2022 • 00:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Мидлсбро
окончен после пенальти

Победа скромного на сегодняшнее время «Мидлсбро» над «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии подарила сразу несколько уникальных событий. Большинство из них напрямую связаны с болельщиками клуба, которые не могли нарадоваться случившемуся.

Например, один из фанатов, прибывших на выезд, после матча оставил своего 11-летнего сына в отеле, а сам отправился праздновать по местным пабам. Работники отеля обратились в полицию, после чего мужчину на следующий день задержали.

Его дело будет рассматриваться правоохранительными органами по статье о пренебрежении обязанностями по уходу за зависимым лицом, то есть ребенком. К слову, в тот же день в Манчестер была вызвана и мать мальчика.

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Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро
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окончен Кристал Пэлас 2:0 Хартлпул
окончен Питерборо Юнайтед 2:0 КПР 3.60 3.55 2.03
окончен Сток Сити 2:0 Уиган
окончен Хаддерсфилд Таун 1:0 Барнсли 1.75 3.45 5.20
окончен Кембридж Юнайтед 0:3 Лутон Таун 4.10 3.45 1.92
окончен Тоттенхэм 3:1 Брайтон 1.87 3.50 4.30
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