​Игроки «Манчестер Юнайтед» выйдут на матч с траурными повязками

В пятницу вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний кубковый матч против «Мидлсбро». Футболисты манкунианской команды выйдут на поле с траурными повязками на рукавах. Об этом на своей страничке в «Твиттере» рассказывает журналист Саймон Стоун.

Отмечается, что перед игрой Ральф Рангник возложит венок на территории «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» почтит память погибших в мюнхенской авиакатастрофе. 6 февраля 1958 года самолёт с футболистами «красных дьяволов» потерпел крушение при взлёте. 23 человека тогда погибли, в том числе восемь футболистов.

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