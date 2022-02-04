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Англия. Кубок Англии

​Игроки «Манчестер Юнайтед» выйдут на матч с траурными повязками

04 Февраля 2022 • 14:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Мидлсбро
1.33 5.50 11.00
Через 7 ч. 40 мин.

В пятницу вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний кубковый матч против «Мидлсбро». Футболисты манкунианской команды выйдут на поле с траурными повязками на рукавах. Об этом на своей страничке в «Твиттере» рассказывает журналист Саймон Стоун.

Отмечается, что перед игрой Ральф Рангник возложит венок на территории «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» почтит память погибших в мюнхенской авиакатастрофе. 6 февраля 1958 года самолёт с футболистами «красных дьяволов» потерпел крушение при взлёте. 23 человека тогда погибли, в том числе восемь футболистов.

Не пропустите трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро» в текстовом формате на LiveResult.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МИДЛСБРО
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04.02  23:00 Манчестер Юнайтед ... Мидлсбро 1.36 5.00 7.40
05.02  15:30 Киддерминстер ... Вест Хэм 9.80 4.70 1.32
05.02  15:30 Челси ... Плимут 1.03 13.00 40.00
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