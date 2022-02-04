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Англия. Кубок Англии

Рангник подтвердил, что Погба вернётся на поле в матче против «Мидлсбро»

04 Февраля 2022 • 18:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Мидлсбро
1.33 5.50 11.00
Через 3 ч. 37 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что Поль Погба вернётся на поле после травмы, полученной осенью. Первым матчем француза за долгое время станет игра в Кубке Англии  против «Мидлсбро».

«Да, Поль будет с командой. Возможно, он даже выйдет в стартовом составе. Игру пропустит Кавани. Он позвонил мне и попросил остаться в Уругвае ещё на пару дней. Я, конечно же, разрешил, так как он всё-равно не вышел бы в основе против  «Мидлсбро», – заявил Рангник на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что ранее главный тренер «Мидлсбро» Нил Уорнок заявил, что оборонительная линия его команды ничем не уступает по уровню защитникам «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Поль Погба
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МИДЛСБРО
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