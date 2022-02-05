Роналду продлил безголевую серию до четырёх матчей

В матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Мидлсбро». Игровое время поединка завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказался представитель Чемпионшипа – 8:7.

Примечательно, что португальский бомбардир «красных дьяволов» Криштиану Роналду не забил уже в четвертой встрече подряд. В прошедшем матче он не смог реализовать 11-метровый удар в середине первого тайма.

В новом году португалец еще не забивал. Последний его гол датирован 30 декабря 2021 года. Тогда Криштиану расписался в воротах «Бёрнли» в рамках поединка английской Премьер-лиги.