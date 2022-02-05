Рой Кин отреагировал на провал «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии

Экс-капитан «МЮ» Рой Кин отреагировал на фиаско «красных дьяволов» в Кубке Англии. Подопечные Ральфа Рангника потерпели поражение в серии послематчевых пенальти – 7:8. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1.

«Их нужно критиковать, они заслужили это своей игрой. «МЮ» играл на своем поле против команды из Чемпионшипа… Эта неудача очень сильно повлияет на настроение болельщиков. Они ждали от команды победы, я был уверен, что манкунианцы выиграют. После такого результата давление увеличится», - передает слова ирландца Sky Sports.

Следующий матч «МЮ» проведет против «Бёрнли» в Премьер-лиге, игра запланирована на 8 февраля.