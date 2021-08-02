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Чемпионат Европы 2020

УАФ прокомментировала уход Шевченко

02 Августа 2021 • 16:17 Комментировать
Казахстан
...
Украина
01.09 17:00
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Украинская ассоциация футбола выступила с комментарием относительно решения прекратить сотрудничество с Андреем Шевченко и его помощниками.

«Андрей Шевченко и его штаб мотивировали своё решение желанием перейти после чемпионата Европы на клубную работу. В УАФ пошли навстречу тренеру. 30 июля истёк срок контракта между УАФ и тренерским штабом сборной Украины», - отмечает пресс-служба Ассоциации.

В УАФ поблагодарили 44-летнего тренера за плодотворную работу и пообещали определиться до 9 августа с заменой для него.

Напомним, что Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На Евро-2020 «жёлто-синим» удалось добраться до четвертьфинала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Украины
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