УАФ прокомментировала уход Шевченко

Украинская ассоциация футбола выступила с комментарием относительно решения прекратить сотрудничество с Андреем Шевченко и его помощниками.

«Андрей Шевченко и его штаб мотивировали своё решение желанием перейти после чемпионата Европы на клубную работу. В УАФ пошли навстречу тренеру. 30 июля истёк срок контракта между УАФ и тренерским штабом сборной Украины», - отмечает пресс-служба Ассоциации.

В УАФ поблагодарили 44-летнего тренера за плодотворную работу и пообещали определиться до 9 августа с заменой для него.

Напомним, что Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На Евро-2020 «жёлто-синим» удалось добраться до четвертьфинала турнира.