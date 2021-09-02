Форвард сборной Украины Яремчук - о ничьей в Казахстане: «Это провал»

Центрфорвард сборной Украины Роман Яремчук, выступающий на клубном уровне за лиссабонскую «Бенфику», не скрывал разочарования после поединка с Казахстаном в отборе чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Результат был на первом месте. Команда потеряла важные очки, это провал. Было важно набрать три балла для борьбы за путевку на мундиаль. У нас этого не получилось сделать. Катастрофа», - поведал футболист в эфире телеканала «Футбол 1».

Все четыре матча в квалификации «жёлто-синие» завершили вничью. С четырьмя очками сборная Украины занимает второе место в группе D. Следующий поединок команда сыграет против Франции на своем поле.