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Чемпионат мира 2022

Форвард сборной Украины Яремчук - о ничьей в Казахстане: «Это провал»

02 Сентября 2021 • 10:57 Комментировать (3)
Казахстан
2:2
Украина
окончен

Центрфорвард сборной Украины Роман Яремчук, выступающий на клубном уровне за лиссабонскую «Бенфику», не скрывал разочарования после поединка с Казахстаном в отборе чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Результат был на первом месте. Команда потеряла важные очки, это провал. Было важно набрать три балла для борьбы за путевку на мундиаль. У нас этого не получилось сделать. Катастрофа», - поведал футболист в эфире телеканала «Футбол 1».

Все четыре матча в квалификации «жёлто-синие» завершили вничью. С четырьмя очками сборная Украины занимает второе место в группе D. Следующий поединок команда сыграет против Франции на своем поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Роман Яремчук
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
02 Сентября 2021 в 11:39
ну пока что еще все в руках сборной , мне было просто слегка не понятна некая вальяжность в игре , и концентрация игроков , вот это главное что подвело , конечно впереди далеко не простые матчи , Фины доказали что они не мальчики для битья , а с Францией будет опять же не легко , тем так же нужны очки , и если положа руку на сердце я не думаю что даже самые ярые болелы желтоблакитной верили что она выйдет с первого места , ну если только маймуны из франции сами не обгадятся , что они в принципе успешно делают .
Crocodile
02 Сентября 2021 в 12:09
та там даже не вальяжность... а вообще хз что. коктейль из перепуга, усталости и расхлябанности, причём накатить его они могут в любой момент. иногда кажется, что неожиданно для самих себя.
самые ярые верят шо выйдут с четвёртого.
ARTUR
02 Сентября 2021 в 12:19
коктейль , подходящее определение ))
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