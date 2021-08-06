Сборная Украины вскоре узнает имя своего нового главного тренера. После ухода Андрея Шевченко рассматривались несколько вариантов, среди которых явными фаворитами считались Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко.

Также ходили слухи, что на пост наставника может претендовать Сергей Ребров, но у того, как сообщалось, возникли проблемы с расторжением контракта с его нынешним клубом, арабским «Аль-Айном». Недавно появилась информация, что в соглашении нет пункта, по которому украинец может покинуть команду при приглашении в сборную. Впрочем, говорилось о других путях, которые оценивались как маловероятные.

Все же сегодня близкий к УАФ источник, который в большинстве своем отмечается правдивыми и актуальными инсайдами, намекнул на назначение Реброва. В своем телеграм-канале «Тайны Футбола» опубликовали пост на арабском языке, который переводится как «Добро пожаловать!»