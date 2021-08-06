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Близкий к УАФ источник намекнул, что новым наставником сборной Украины станет Ребров слухи

06 Августа 2021 • 20:13 Комментировать
Казахстан
...
Украина
01.09 17:00
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Сборная Украины вскоре узнает имя своего нового главного тренера. После ухода Андрея Шевченко рассматривались несколько вариантов, среди которых явными фаворитами считались Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко.

Также ходили слухи, что на пост наставника может претендовать Сергей Ребров, но у того, как сообщалось, возникли проблемы с расторжением контракта с его нынешним клубом, арабским «Аль-Айном». Недавно появилась информация, что в соглашении нет пункта, по которому украинец может покинуть команду при приглашении в сборную. Впрочем, говорилось о других путях, которые оценивались как маловероятные.

Все же сегодня близкий к УАФ источник, который в большинстве своем отмечается правдивыми и актуальными инсайдами, намекнул на назначение Реброва. В своем телеграм-канале «Тайны Футбола» опубликовали пост на арабском языке, который переводится как «Добро пожаловать!»

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сергей Ребров
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