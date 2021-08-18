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Чемпионат мира 2022

Новый тренер сборной Украины: «Сделаю всё, чтобы команда попала на ЧМ-2022»

18 Августа 2021 • 11:40 Комментировать
Казахстан
...
Украина
01.09 17:00
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Новоиспеченный рулевой сборной Украины Александр Петраков, который пока будет работать с приставкой «и.о», дал первое интервью на новой должности. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

В интервью тренер заявил, что каждый матч отбора ЧМ-2022 можно сравнить с финалом. Со своей стороны, Петраков пообещал сделать все, чтобы вывести команду на мундиаль. Специалист считает, что у «жёлто-синих» хорошие шансы успешно преодолеть отбор после трех сыгранных туров.

Предыдущим наставником сборной Украины был Андрей Шевченко. Под его руководством команда стала четвертьфиналистом Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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