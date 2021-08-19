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Сикан: «Не ждал, что меня вызовут»

19 Августа 2021 • 22:29 Комментировать
Казахстан
...
Украина
01.09 17:00
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Юный форвард донецкого «Шахтёра» Даниил Сикан отреагировал на своё включение в список вызванных на сентябрьские матчи сборной Украины.

Назначение Александра Петракова на должность временно исполняющего обязанности главного тренера украинской сборной привело к весьма неожиданным последствиям. Дебютный вызов в состав главной команды страны получил прекрасно известный коучу по работе в сборной U-20 Даниил Сикан.

«Вообще не ждал, что меня вызовут. Видел, что я в расширенном списке, но не ожидал, что попаду в основной», - цитирует Сикана ТК Футбол 1/2/3.

Нападающий «горняков» уверяет, что он преисполнен желания доказать тренеру свои амбиции выступать за национальную команду.

Отметим, что двумя годами ранее Сикан в составе молодёжной сборной Украины стал триумфатором Чемпионата мира U-20.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Даниил Сикан
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