Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Сборная Украины представила нового главного тренера официально

18 Августа 2021 • 08:44 Комментировать (1)
Казахстан
...
Украина
01.09 17:00
1000 рублей бесплатная ставка

Сборная Украины обрела нового главного тренера после ухода Андрея Шевченко. Как сообщила пресс-служба УАФ, вакантное место занял Александр Петраков.

Специалист будет работать в национальной команде с приставкой «и.о». Именно под его руководством «жёлто-синие» будут готовиться к предстоящим поединкам отборочного раунда чемпионата мира-2022.

Напомним, что Петраков отметился успешной работой со сборной Украины U20. Под его руководством молодежная команда отпраздновала победу на чемпионате мира.

Ближайший матч сборная Украины проведет против Казахстана. Игра запланирована на 1 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
18 Августа 2021 в 10:41
Логично. В сборной Украины скоро предстоит смена поколений а кто знает кем лучше заменить возрастных игроков на более молодых как не тренер молодёжки. Одно время сватали Реброва но тот видимо не захотел или не подошёл..
.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
08:44 · Чемпионат мира 2022
Сборная Украины представила нового главного тренера 1 официально
17 Августа
23:00 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис – о матче России с Хорватией: «Игра, конечно, интересная будет»
22:40 · Чемпионат мира 2022
Губерниев: «Сборная России в последнее время была «дзюбозависимой» 2
22:03 · Чемпионат мира 2022
Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча России с Хорватией
21:45 · Чемпионат мира 2022
Ринат Билялетдинов – о невызове Дзюбы в сборную: «Это всё обьяснимо»
19:14 · Чемпионат мира 2022
​Орлов: «Сейчас Дзюба никакой»
18:07 · Чемпионат мира 2022
​Ван Галь хочет привести сборную Голландии к победе на чемпионате мира
17:50 · Чемпионат мира 2022
Дюпин прокомментировал свой вызов в сборную
15:41 · Чемпионат мира 2022
Терëхин: «При прежнем наставнике сборной играли одни и те же, а сейчас ротация пошла» 4 эксклюзив
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев может вернуться в сборную, футболист лично встречался с Карпиным 5
12:59 · Чемпионат мира 2022
Петраков станет исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины
12:27 · Чемпионат мира 2022
Модрич может покинуть сборную Хорватии после ЧМ-2022
12:04 · Чемпионат мира 2022
Малафеев рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной
09:28 · Чемпионат мира 2022
Романцев отреагировал на выбор Карпина 4
08:47 · Чемпионат мира 2022
Кирьяков - о Дзюбе в сборной: «Отголоски старой ситуации с Карпиным» 4
Все новости
Рекомендуем
 