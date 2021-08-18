Сборная Украины обрела нового главного тренера после ухода Андрея Шевченко. Как сообщила пресс-служба УАФ, вакантное место занял Александр Петраков.

Специалист будет работать в национальной команде с приставкой «и.о». Именно под его руководством «жёлто-синие» будут готовиться к предстоящим поединкам отборочного раунда чемпионата мира-2022.

Напомним, что Петраков отметился успешной работой со сборной Украины U20. Под его руководством молодежная команда отпраздновала победу на чемпионате мира.

Ближайший матч сборная Украины проведет против Казахстана. Игра запланирована на 1 сентября.