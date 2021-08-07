УАФ предложит Реброву контракт по схеме 2+1

Украинская ассоциация футбола намерена утвердить Сергея Реброва в должности главного тренера национальной сборной.

По информации украинского издания Sport, договор с 47-летним специалистом, де-юре являющимся тренером «Аль-Айна», будем подписан сроком на два года. Также в документе будет прописана возможность годичной пролонгации отношений между сторонами.

Таким образом, перед Сергеем Ребровым стоит задача успешно выступить в квалификации ЧМ-2022 и на самом турнире в Катаре, а также в отборе к следующему Евро.

Предполагается, что бывший наставник киевского «Динамо» и «Ференцвароша» будет официально представлен в новой должности 9 августа.