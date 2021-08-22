Петраков не рассчитывает на Марлоса и Мораеса в сборной Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины высказался на тему будущего Марлоса и Жуниора Мораеса в национальной команде.

«Марлос сильно помог сборной и Шевченко. У него техническое оснащение, видение, мяч держался», - цитирует временного наставника «жёлто-синих» Football.ua.

Петраков отметил, что не готов включать в заявку игрока, способного поддерживать игровой темп 15 минут.

Наставник украинской сборной добавил, что рассчитывает на «своих ребят», которые должны дальше играть.

Напомним, что ранее и сам полузащитник «Шахтёра» заявил о намерениях уйти из сборной. Что касается Жуниора Мораеса, то форвард нынче восстанавливается в Бразилии после травмы колена.