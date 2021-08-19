Полузащитник «Шахтёра» Марлос принял решение о завершении международной карьеры в составе сборной Украины, передаёт пресс-служба донецкого клуба.

В заявлении, которая опубликовано на сайте «Шахтёра», игрок заявил, что покидает сборную из-за определённых физических проблем, о которых знают немногие. По его словам, он уже не может играть футбол так много, как хотелось бы.

Марлос дебютировал в составе сборной Украины в 2017 году. Он сыграл в футболке национальной команды 26 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, что полузащитник родился в Бразилии, однако с 2012 года выступает в чемпионате Украины, что позволило ему сменить гражданство. В Украине он играл за «Металлист» и «Шахтёр», игроком которого является до сих пор.