Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Чемпионат мира 2022

Сёмин: «У Шевченко много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб»

01 Августа 2021 • 17:40 Комментировать
Казахстан
...
Украина
01.09 17:00
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался по поводу ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

Сёмин заявил, что не понял этого решения. Он отметил, что под руководством Шевченко прогрессировали молодые футболисты и уходили в европейские клубы.

Экс-тренер «Локомотива» заявил, что может представить Шевченко у руля европейского клуба. Он добавил, что у Шевченко много преимуществ для того, чтобы возглавить хороший клуб, пишет Sport24.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Он заявил, что его контракт с командой закончился.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Юрий Сёмин Сборная Украины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
17:40 · Чемпионат мира 2022
Сёмин: «У Шевченко много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб»
17:04 · Чемпионат мира 2022
Уткин – об уходе Шевченко из сборной Украины: «Волнительно за братцев»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Хацкевич: «Шевченко не будет рассматривать варианты из РПЛ»
14:07 · Чемпионат мира 2022
Флик: «Игроки всех возрастов могут попасть в сборную Германии»
31 Июля
19:15 · Чемпионат мира 2022
Адвокат стал главным тренером сборной Ирака официально
14:25 · Чемпионат мира 2022
Сборная Беларуси проведёт матчи отбора ЧМ-2022 в Казани
30 Июля
18:07 · Россия. Премьер-лига
Тренер вратарей ЦСКА считает, что нынешним киперам сборной России не хватает харизмы
12:13 · Чемпионат мира 2022
Таски - о конфликте Дзюбы с Карпиным: «В сборной должны играть лучшие футболисты»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил перспективы Дзюбы в сборной России после назначения Карпина
00:35 · Чемпионат мира 2022
Таски: «У России большие шансы на выход на ЧМ»
29 Июля
17:54 · Чемпионат мира 2022
Венгер может возглавить сборную Швейцарии
15:02 · Чемпионат мира 2022
В сборной России, вероятно, будет новый пресс-атташе
14:52 · Чемпионат мира 2022
Непомнящий: «Совмещение Карпина, в первую очередь, плохо для Ростова»
11:12 · Чемпионат мира 2022
Григалава: «Я бы не сказал, что Грузия сейчас слабее России»
08:41 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт призвал FA искать футболистов азиатского происхождения
Все новости