Сёмин: «У Шевченко много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб»

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался по поводу ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

Сёмин заявил, что не понял этого решения. Он отметил, что под руководством Шевченко прогрессировали молодые футболисты и уходили в европейские клубы.

Экс-тренер «Локомотива» заявил, что может представить Шевченко у руля европейского клуба. Он добавил, что у Шевченко много преимуществ для того, чтобы возглавить хороший клуб, пишет Sport24.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Он заявил, что его контракт с командой закончился.