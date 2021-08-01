Андрей Шевченко на своей странице в «Инстаграме» объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Специалист решил не продлевать контракт с украинской ассоциацией футбола.

«Я провел пять лет с главной командой страны. Мы трудились, чтобы доказать, что умеем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполнительному комитету УАФ за такую возможность. Также благодарен болельщикам за их поддержку и здравую критику», - написал Андрей Николаевич.

На прошедшем чемпионате Европы сборная Украины во главе с Шевченко впервые в истории независимости добралась до четвертьфинала.