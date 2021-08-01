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Чемпионат мира 2022

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины официально

01 Августа 2021 • 14:59 Комментировать
Казахстан
...
Украина
01.09 17:00
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Андрей Шевченко на своей странице в «Инстаграме» объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Специалист решил не продлевать контракт с украинской ассоциацией футбола.

«Я провел пять лет с главной командой страны. Мы трудились, чтобы доказать, что умеем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполнительному комитету УАФ за такую возможность. Также благодарен болельщикам за их поддержку и здравую критику», - написал Андрей Николаевич.

На прошедшем чемпионате Европы сборная Украины во главе с Шевченко впервые в истории независимости добралась до четвертьфинала.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Украины Украина
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
01 Августа 2021 в 15:19
Хочет попробывать себя в клубном футболе? Удачи! Молодец уходит к тому же на мажорной ноте!
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