Мирный дебют Петракова и два гола в компенсированное время: сборная Украины упустила победу в Казахстане

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная Украины гостила в Казахстане.
|2' Яремчук Роман (0:1)
|(1:1) Валиуллин Руслан 74'
|(2:2) Валиуллин Руслан 90'
|90' Сикан Даниил (1:2)
Первый осенний матч квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 состоялся в Казахстане. Игра казахов и украинцев стартовала в 17:00 по Москве, получив такой особенный статус вынесенной, а все остальные матчи сегодняшнего дня (в том числе, Россия – Хорватия) начнутся в 21:45. И посмотреть в «раннем» матче действительно было на что.
Первый матч под руководством Александра Васильевича Петракова проводила сборная Украины. Ранее советский футболист возглавлял всевозможные молодёжные и юношеские команды «жёлто-синих», наконец дойдя до главной. А при очень мутных обстоятельствах ушёл Андрей Шевченко, сумевший поднять сборную Украины на новый уровень. Чего стоит хотя бы четвертьфинал последнего Евро.
Петраков в нападении «жёлто-синих» нашёл место Яремчуку, Ярмоленко и Зинченко, сохранив очертания Украины Шевченко. И старые наработки подействовали уже на второй минуте. Караваев с правого фланга покатил на Яремчука к штрафной площади, а тот мяч подработал и с лёта пробил в «девятку». Шикарный удар от Романа стал неберущимся для Станислава Покатилова, Казахстан пропустил очень быстро – 0:1.
Но Украина на этом не остановилась. Хорошо двигались подопечные Петракова, комбинировали. Задача была решить исход матча в первом тайме. Отличный проход Миколенко ударом не завершился – защитника накрыли, но первым на отскоке был Соболь, пальнувший в штангу. Далее на добивание летел и Ярмоленко, да только не успел. Каркас в первом тайме прогремел ещё не раз. Прострел Буяльского, неудачный вынос, первым на мяче оказывается Роман Яремчук, который разряжает в левую штангу. На добивание успевает Сидорчук, но и он бьёт в каркас, фантастика!
Только к перерыву казахи выдали небольшой всплеск активности, отодвинув игру от своих ворот. На вторую половину встречи они вышли, проигрывая лишь в один мяч, что по такой игре можно было считать неплохим итогом. Немного успокоилась игра далее, даже померкла. Петраков на исходе часа устал от такого безволия и освежил центральную ось – вместо Буяльского и Яремчука вышли Цыганков и Малиновский. Созидал лишь Ярмоленко, прекрасной передачей выведший Соболя на голкипера, но Эдуард один в один Покатилова переиграть не сумел.
Не получилось реализовать свои моменты украинцам, и сработало главное футбольное правило. Валиуллин одним пасом разрезал оборону, а Абат Аймбетов шикарно пробил под перекладину. В этот раз гостей спас рефери, увидевший микроскопический офсайд, но прошло всего-то восемь минут, и казахи забили уже по всем правилам. Уже сам Валиуллин принял мяч в штрафной площади, убрал Караваева и пальнул в ближний угол, застав врасплох Пятова – 1:1.
Не зажались казахи, выйдя на домашнюю ничью с украинцами, могли и победу вырвать, но вместо этого - пропустили. На третьей добавленной минуте Даниил Сикан буквально с метра занёс мяч в сетку после прострела Миколенко и возникшей суматохи - 1:2. Однако боевитые казахи оставили последнее слово за собой! Руслан Валиуллин стал героем матча, вновь поразив ближний угол ворот Андрея Пятова - 2:2. «Жёлто-синие» в первом матче под руководством Петракова упустили победу при очень драматичном сценарии. Дополнительное время удалось на славу.
но хлопцы настока дивно старались, шо свыня зъявылась аж два раза.
настока бесхребетно "отыграть" после хороших первых 20 минут, это надо уметь и такому не научишь.
Караваев... якщо воно дурнэ, то и со второго раза не дойдет. в общем, то же самое можно сказать и обо всей защите.
Казахстан молодцы, настырно играли и использовали свои моменты грамотно. полностью заслуженное очко.
---------ЗОЛОТЫЕ СЦУКО СЛОВА