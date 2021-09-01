Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 142 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Мирный дебют Петракова и два гола в компенсированное время: сборная Украины упустила победу в Казахстане

01 Сентября 2021 • 18:55 Комментировать (5)
Казахстан
2:2
Украина
окончен

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная Украины гостила в Казахстане.

Протокол игры  
Казахстан 2:2 Украина
    2' Яремчук Роман (0:1)
(1:1) Валиуллин Руслан 74'    
(2:2) Валиуллин Руслан 90'    
    90' Сикан Даниил (1:2)
Покатилов Стас   90' Быстров Марат Марочкин Александр Логвиненко Юрий Малый Сергей Валиуллин Руслан Тагыберген Асхат   90' (Оразов Рамазан (   90') Куат Исламбек   84' (Вороговский Ян (   84') Васильев Владислав   43'   90' (Жуков Георгий (   90') Нургалиев Азат   60' (Аимбетов Абат (   60') Шушеначев Артур   60' (Зайнутдинов Бактиёр (   60')
Запасные: Сейсен Мухаммеджан Алип Нуралы Жарынбетов Самат Тапалов Еркин Ерланов Темирлан Шацкий Игорь Тайкенов Максат
Пятов Андрей Караваев Александр Забарный Илья Матвиенко Николай Миколенко Виталий   52' Ярмоленко Андрей Сидорчук Сергей   75' (Шапаренко Николай (   75') Зинченко Александр   74' Соболь Эдуард   82' (Сикан Даниил (   82') Буяльский Виталий   58' (Цыганков Виктор (   58') Яремчук Роман   58' (Малиновский Руслан (   58')
Запасные: Ризнык Дмитрий Макаренко Евгений Качараба Тарас Кривцов Сергей Бойко Денис Корниенко Виктор Тымчик Александр Сирота Александр
01 сентября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

Первый осенний матч квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 состоялся в Казахстане. Игра казахов и украинцев стартовала в 17:00 по Москве, получив такой особенный статус вынесенной, а все остальные матчи сегодняшнего дня (в том числе, Россия – Хорватия) начнутся в 21:45. И посмотреть в «раннем» матче действительно было на что.

Первый матч под руководством Александра Васильевича Петракова проводила сборная Украины. Ранее советский футболист возглавлял всевозможные молодёжные и юношеские команды «жёлто-синих», наконец дойдя до главной. А при очень мутных обстоятельствах ушёл Андрей Шевченко, сумевший поднять сборную Украины на новый уровень. Чего стоит хотя бы четвертьфинал последнего Евро.

Петраков в нападении «жёлто-синих» нашёл место Яремчуку, Ярмоленко и Зинченко, сохранив очертания Украины Шевченко. И старые наработки подействовали уже на второй минуте. Караваев с правого фланга покатил на Яремчука к штрафной площади, а тот мяч подработал и с лёта пробил в «девятку». Шикарный удар от Романа стал неберущимся для Станислава Покатилова, Казахстан пропустил очень быстро – 0:1.

Но Украина на этом не остановилась. Хорошо двигались подопечные Петракова, комбинировали. Задача была решить исход матча в первом тайме. Отличный проход Миколенко ударом не завершился – защитника накрыли, но первым на отскоке был Соболь, пальнувший в штангу. Далее на добивание летел и Ярмоленко, да только не успел. Каркас в первом тайме прогремел ещё не раз. Прострел Буяльского, неудачный вынос, первым на мяче оказывается Роман Яремчук, который разряжает в левую штангу. На добивание успевает Сидорчук, но и он бьёт в каркас, фантастика!

Только к перерыву казахи выдали небольшой всплеск активности, отодвинув игру от своих ворот. На вторую половину встречи они вышли, проигрывая лишь в один мяч, что по такой игре можно было считать неплохим итогом. Немного успокоилась игра далее, даже померкла. Петраков на исходе часа устал от такого безволия и освежил центральную ось – вместо Буяльского и Яремчука вышли Цыганков и Малиновский. Созидал лишь Ярмоленко, прекрасной передачей выведший Соболя на голкипера, но Эдуард один в один Покатилова переиграть не сумел.

Не получилось реализовать свои моменты украинцам, и сработало главное футбольное правило. Валиуллин одним пасом разрезал оборону, а Абат Аймбетов шикарно пробил под перекладину. В этот раз гостей спас рефери, увидевший микроскопический офсайд, но прошло всего-то восемь минут, и казахи забили уже по всем правилам. Уже сам Валиуллин принял мяч в штрафной площади, убрал Караваева и пальнул в ближний угол, застав врасплох Пятова – 1:1.

Не зажались казахи, выйдя на домашнюю ничью с украинцами, могли и победу вырвать, но вместо этого - пропустили. На третьей добавленной минуте Даниил Сикан буквально с метра занёс мяч в сетку после прострела Миколенко и возникшей суматохи - 1:2. Однако боевитые казахи оставили последнее слово за собой! Руслан Валиуллин стал героем матча, вновь поразив ближний угол ворот Андрея Пятова - 2:2. «Жёлто-синие» в первом матче под руководством Петракова упустили победу при очень драматичном сценарии. Дополнительное время удалось на славу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Казахстана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
01 Сентября 2021 в 19:45
Другой уровень, говорили, намного лучше, чем наши каличи... Да не - те же яйца, вид сбоку. Шансов на первое место уже, по сути, нет. А второе придется отвоевывать в ой какой трудной борьбе. Посмотрим, не лишатся ли тоже наши ногомячисты шансов на первое место сегодня..
Crocodile
01 Сентября 2021 в 19:11
от игра Нэньки цэ классический случай, када вроде все идет неплохо, но ув самый ответственный момент откуда то появляеца свыня.
но хлопцы настока дивно старались, шо свыня зъявылась аж два раза.
настока бесхребетно "отыграть" после хороших первых 20 минут, это надо уметь и такому не научишь.
Караваев... якщо воно дурнэ, то и со второго раза не дойдет. в общем, то же самое можно сказать и обо всей защите.
Казахстан молодцы, настырно играли и использовали свои моменты грамотно. полностью заслуженное очко.
га33аев
01 Сентября 2021 в 19:40
Караваев... якщо воно дурнэ, то и со второго раза не дойдет
---------ЗОЛОТЫЕ СЦУКО СЛОВА
Алексей Антоненко
01 Сентября 2021 в 18:57
С этим тренером дела не будет
Милка
01 Сентября 2021 в 20:05
А насколько у него контракт? Что-то вроде как и у Валеры-на несколько месяцев? Или он и.о.?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Казахстан 2:2 Украина 7.2 4.1 1.5
01.09  21:45 Португалия ... Ирландия 1.2 6.7 16
01.09  21:45 Франция ... Босния и Герцеговина 1.2 6.7 15
01.09  21:45 Фарерские острова ... Израиль 7.2 4.1 1.5
01.09  21:45 Молдова ... Австрия 14 6 1.23
01.09  21:45 Норвегия ... Голландия 4.5 3.8 1.77
01.09  21:45 Дания ... Шотландия 1.45 4.3 7.8
01.09  21:45 Турция ... Черногория 1.52 4.2 6.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
19:27 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Италия может стать ещё лучше»
19:11 · Германия. Бундеслига
Мюллер и Толиссо не помогут своим сборным в ближайших матчах из-за травм
18:42 · Чемпионат мира 2022
Канте покинул расположение сборной Франции из-за травмы
17:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова: «Дмитрия решили поберечь перед матчами в Лиге чемпионов»
16:35 · Чемпионат мира 2022
​Казахстан – Украина - 2:2 (завершён) 1
16:16 · Чемпионат мира 2022
Гацкан: «Меня удивило назначение Карпина»
15:28 · Чемпионат мира 2022
Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы
15:03 · Чемпионат мира 2022
Сёмин пожелал удачи Карпину в матче с Хорватией
14:39 · Чемпионат мира 2022
Экс-защитник «Томи» Вейич: «Матч с Россией будет очень трудным» эксклюзив
14:31 · Чемпионат мира 2022
Кирьяков о сборной России против Хорватии: «Интересно, как это всё будет выглядеть» эксклюзив
13:08 · Чемпионат мира 2022
Газзаев: «Хотелось бы увидеть успешный дебют Карпина» 2
12:58 · Чемпионат мира 2022
Сборная Дании выступила против проведения чемпионата мира в Катаре 1
11:44 · Чемпионат мира 2022
Смородская: Мне команда Карпина намного симпатичнее коллектива Черчесова 2
11:32 · Чемпионат мира 2022
Кирьяков: «Мотивация, думаю, поможет нашей сборной как минимум не проиграть»
10:05 · Чемпионат мира 2022
Игнашевич: Жду от нашей сборной победы
Все новости
Рекомендуем
 