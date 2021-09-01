Мирный дебют Петракова и два гола в компенсированное время: сборная Украины упустила победу в Казахстане

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная Украины гостила в Казахстане.

Первый осенний матч квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 состоялся в Казахстане. Игра казахов и украинцев стартовала в 17:00 по Москве, получив такой особенный статус вынесенной, а все остальные матчи сегодняшнего дня (в том числе, Россия – Хорватия) начнутся в 21:45. И посмотреть в «раннем» матче действительно было на что.

Первый матч под руководством Александра Васильевича Петракова проводила сборная Украины. Ранее советский футболист возглавлял всевозможные молодёжные и юношеские команды «жёлто-синих», наконец дойдя до главной. А при очень мутных обстоятельствах ушёл Андрей Шевченко, сумевший поднять сборную Украины на новый уровень. Чего стоит хотя бы четвертьфинал последнего Евро.

Петраков в нападении «жёлто-синих» нашёл место Яремчуку, Ярмоленко и Зинченко, сохранив очертания Украины Шевченко. И старые наработки подействовали уже на второй минуте. Караваев с правого фланга покатил на Яремчука к штрафной площади, а тот мяч подработал и с лёта пробил в «девятку». Шикарный удар от Романа стал неберущимся для Станислава Покатилова, Казахстан пропустил очень быстро – 0:1.

Но Украина на этом не остановилась. Хорошо двигались подопечные Петракова, комбинировали. Задача была решить исход матча в первом тайме. Отличный проход Миколенко ударом не завершился – защитника накрыли, но первым на отскоке был Соболь, пальнувший в штангу. Далее на добивание летел и Ярмоленко, да только не успел. Каркас в первом тайме прогремел ещё не раз. Прострел Буяльского, неудачный вынос, первым на мяче оказывается Роман Яремчук, который разряжает в левую штангу. На добивание успевает Сидорчук, но и он бьёт в каркас, фантастика!

Только к перерыву казахи выдали небольшой всплеск активности, отодвинув игру от своих ворот. На вторую половину встречи они вышли, проигрывая лишь в один мяч, что по такой игре можно было считать неплохим итогом. Немного успокоилась игра далее, даже померкла. Петраков на исходе часа устал от такого безволия и освежил центральную ось – вместо Буяльского и Яремчука вышли Цыганков и Малиновский. Созидал лишь Ярмоленко, прекрасной передачей выведший Соболя на голкипера, но Эдуард один в один Покатилова переиграть не сумел.

Не получилось реализовать свои моменты украинцам, и сработало главное футбольное правило. Валиуллин одним пасом разрезал оборону, а Абат Аймбетов шикарно пробил под перекладину. В этот раз гостей спас рефери, увидевший микроскопический офсайд, но прошло всего-то восемь минут, и казахи забили уже по всем правилам. Уже сам Валиуллин принял мяч в штрафной площади, убрал Караваева и пальнул в ближний угол, застав врасплох Пятова – 1:1.

Не зажались казахи, выйдя на домашнюю ничью с украинцами, могли и победу вырвать, но вместо этого - пропустили. На третьей добавленной минуте Даниил Сикан буквально с метра занёс мяч в сетку после прострела Миколенко и возникшей суматохи - 1:2. Однако боевитые казахи оставили последнее слово за собой! Руслан Валиуллин стал героем матча, вновь поразив ближний угол ворот Андрея Пятова - 2:2. «Жёлто-синие» в первом матче под руководством Петракова упустили победу при очень драматичном сценарии. Дополнительное время удалось на славу.