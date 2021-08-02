Ребров близок к назначению на пост тренера сборной Украины

Сергей Ребров может заменить в скором времени Андрея Шевченко на посту наставника украинской национальной дружины.

Журналист Игорь Цыганык на своём канале в Youtube заявил о том, что коуч катарского «Аль-Айна» из ОАЭ готов начать процедуру расторжения контракта с ближневосточным клубом, у руля которого он так и не провёл ни одного официального матча. Ребров уже консультируется с юристами по поводу этого.

Ещё одним претендентом на высокий пост считается Мирон Маркевич, который прежде уже занимал эту должность, совмещая её с работой в «Металлисте».

Напомним, что ранее стало известно об уходе Андрея Шевченко из сборной по причине истечения у него контракта с УАФ.