Кулибали: «Мы заслужили титул»

Сборная Сенегала выиграла свой первый Кубок Африки, и важную роль в этом сыграл опытный защитник Калиду Кулибали, защищающий цвета «Наполи». Он прокомментировал свои чувства в связи с победой, а также похвалил голкипера Менди, который не раз спасал команду в основное и дополнительное время, а также отбил один из ударов в послематчевой серии одиннадцатиметровых.

- Мы добились этого, несмотря на все сложности, несмотря на конкуренцию. Мы действительно заслужили победу, идя к ней долго и упорно. У нас отменная команда, а наш вратарь - самый лучший, - заявил Кулибали, цитируемый BBC Sport.